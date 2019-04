Lagmannsretten slår fast felles rettssak mot Jensen og Cappelen

innenriks

Avgjerda vart tatt av Borgarting lagmannsrett torsdag ettermiddag.

Eirik Jensens forsvarar, advokat John Christian Elden, varsla at han ville rette eit krav om å skilje den nye ankebehandlinga til ekspolitimannen ut i ei eiga sak då fagdommarane sette den delvise frifinninga til juryen til side 28. januar. Både Spesialeininga for politisaker og påtalemakta har motsett seg Eldens ønske og har fått gehøret til domstolen.

– Det må etter skjønnet til lagmannsretten leggast til grunn at vesentlege delar av bevisførselen vil vere relevant både for vurderinga av Jensens skuldanke og for Cappelens straffeutmålingsanke, skriv lagmannsretten.

Ei ny behandling av ankesaka, der Jensen vil ha full behandling av tiltalen om korrupsjon og medverknad til narkotikainnførsel, medan Gjermund Cappelen berre skal få prøvd straffeutmålinga, er enno ikkje fastsett.

