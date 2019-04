Nye DNA-spor skal gi grunnlag for vidare etterforsking av Tengs-saka

innenriks

Det vart funne uvanleg mange hår på den avlidne då ho vart funnen gøymt. Svært mange av håra har vore undersøkte tidlegare, men framleis var mange ikkje analyserte med tanke på DNA.

Etter at saka vart tatt opp att i januar 2017, vart det avgjort at nye analysar av både tidlegare undersøkte hår, og andre, som ikkje var undersøkt, skulle sendast til eit laboratorium i Austerrike i håp om at nye analysemetodar no kunne gi eit betre svar.

Etter det Haugesunds Avis forstår, har analysane gitt etterforskarane nytt grunnlag for vidare etterforsking i håp om å oppklare saka.

Fetteren til Birgitte Tengs vart først dømd for drap og seinare frikjent i saka.