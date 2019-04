Politiet stadfestar mottak av DNA-analysar i Tengs-saka

innenriks

– Vi fekk nyleg analyseresultata, og vi går no grundig gjennom rapporten. Som vi har sagt tidlegare, kjem vi ikkje til å kommentere analyseresultata før vi har vurdert desse nøye og eventuelt gjort nødvendige etterforskingssteg i saka, opplyser påtaleansvarleg, politiinspektør Lars Ole Berge i Sørvest politidistrikt i ei pressemelding.

Det vart funne uvanleg mange hår på den avlidne då ho vart funnen gøymt. Svært mange av håra har vore undersøkte tidlegare, men framleis var mange ikkje analyserte med tanke på DNA.

Etter at saka vart tatt opp att av Cold case-gruppa i Kripos i januar 2017, vart det avgjort at nye analysar av både tidlegare undersøkte hår, og andre, som ikkje var undersøkt, skulle sendast til eit laboratorium i Austerrike. Håpet var om at nye analysemetodar no kunne gi eit betre svar.

Etter kva Haugesunds Avis forstår, har analysane gitt etterforskarane nytt grunnlag for vidare etterforsking i håp om å oppklare saka.

17 år gamle Birgitte Tengs vart funnen valdtatt og drepen på Karmøy 6. mai 1995. I desember 2016 tilrådde Kriposs Cold case-gruppe ei ny etterforsking i saka. I 1997 vart den då 19 år gamle fetteren hennar dømt for drapet. Fetteren anka og vart året etter frikjent i lagmannsretten. Drapet er framleis ikkje oppklart.