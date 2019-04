Politimeisteren i Finnmark blir etterforska for korrupsjon

innenriks

Ifølgje iFinnmark er årsaka eit påstått kjøp av snøscooterar til Aust-Finnmark politidistrikt frå ektemannen hennar.

«Jeg vil orientere dere om en ubehagelig sak som angår meg personlig. Det er kommet et anonymt varsel om meg via varslingskanalen til justissektoren, som håndteres av Ernst & Young. Politidirektoratet har meldt saken videre til spesialeininga, som har åpnet etterforskning», skriv Hætta på Facebook, ifølgje Altaposten.

– Samanblanding

Varselet handlar om korrupsjon og samanblanding av økonomien til politidistriktet og Hættas private økonomi.

– Konkret blir det hevda at eg har hatt økonomiske fordelar ved kjøp av privat bil, og at politidistriktet har kjøpt snøscooterar av mannen min, skriv Hætta på Facebook.

Ho avviser dette og skriv vidare at den private bilen hennar vart kjøpt av ein privatperson før ho vart politimeister, og at snøscooterane det er snakk om, vart kjøpt etter ein innkjøpsprosess som skjedde fleire år etter at mannen hadde slutta i snøscooterbransjen.

– Skuldinga er falsk

– Eg opplever skuldingane og prosessen som veldig belastande og ubehageleg. Skuldinga er falsk, og det er vanskeleg å forstå henne som noko anna enn eit ønske om å ramme politidistriktet og meg personleg. Leiarar i politidistriktet vart orientert om saka på førre leiarmøte i mars, og alle tilsette er orientert i form av blogginnlegg frå meg i dag, skriv Hætta vidare.

Ho vil ikkje spekulere på kven som står bak.

Spesialeininga for politisaker stadfestar overfor NTB at dei etterforskar saka.

– Det eg kan stadfeste, er at vi har fått eit saksforhold inn hos oss som vi har registrert som ei melding, og at dette gjeld Finnmark politidistrikt og innkjøp av køyretøy, seier Halvor Hjelm-Hansen, leiar av etterforskingsavdeling Midt-Noreg og Nord-Noreg i Spesialeininga for politisaker.

Han vil ikkje svare på om politimeister Hætta har fått status som mistenkt eller sikta i saka.

– Eg kan ikkje gi nokon nærare opplysningar, seier Hjelm-Hansen.