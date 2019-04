Regjeringa vil ikkje splitte opp Kulturrådet

innenriks

– Vi er opptatt av å behalde den kompetansen som er bygd opp og etablert, og som vi meiner er nødvendig for å ta vare på ein stabilitet, heilskap og kvalitet i arbeidet. Dette betyr ikkje at Kulturrådet ikkje skal utvikle seg vidare og vurdere korleis ein best kan drive verksemda, seier komitéleiar Kristin Ørmen Johnsen (H) til NTB.

I stortingsbehandlinga viser fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti, til at denne regjeringa tidlegare har overført oppgåver frå Kulturrådet til regionane. Området for kreativ næring er overført til Trondheim, og det museumsfaglege området er flytta til Bodø.

Kulturmeldinga, som Ørmen Johnsen er sakordførar for, blir no behandla i Stortinget, og familie- og kulturkomiteen skal levere frå seg saka 7. mai.

Meldinga følgjer opp regionreforma og Hagen-utvalet som foreslo at fleire av oppgåvene til Kulturrådet skulle overførast til dei nye regionane.

(©NPK)