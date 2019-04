Siderprodusent får selje på nett – men berre lokalt

innenriks

Ullensvang kommune har gitt Hardanger Cideri løyve til å selje varene sine på nettet, men reglane gjer at det berre er dei næraste som kan nytte seg av tilbodet, melder NRK.

Nettsal av alkohol kan berre skje etter kommunalt løyve, og då trumfar kommunegrensene det grenselause nettet. Dersom siderprodusenten vil selje til nabokommunane eller til sidertørste bergensarar eller til og med austlendingar, må dei søke løyve for kvar enkelt kommune.

Terje Johnsbråten i Hardanger Cideri kjenner ikkje til andre som sel sider på nettet i Noreg.

– Noko av hensikta vår er å gå føre og vise veg, seier han.

For nokre år sidan opna ei ny alkohollov for gardssal av sterk sider. Fleire har etterlyst ei statleg godkjenning for nettsal, og Helse- omsorgsdepartementet seier dei vurderer om det er behov for å endre reglane.

(©NPK)