32 millionar samla inn i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

innenriks

Det er ein halv million meir enn i fjor. Aksjonen gjekk føre seg frå 7. til 9. april. Fasteaksjonen har vore gjennomført i over 50 år veka før palmesøndag.

– Støtta frå det norske folket er heilt avgjerande for at vi skal kunne drive det livsviktige arbeidet vårt. Saman bidrar vi til at fleire kan jobbe seg ut av fattigdom og få moglegheita til å reise seg i krig og katastrofar, seier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Han viser til at akkurat no er Somalia ramma av tørke og Malawi er ramma av flaum.

(©NPK)