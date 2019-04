Eli Reistad blir ny direktør i Norske Felleskjøp

innenriks

Reistad kjem frå stillinga som organisasjonssjef i Tine. Ho har hatt ei rekke verv innan landbrukssektoren, mellom anna representerte ho landbruket i Markedsbalanseringsutvalget som såg på marknadsordningane.

– Eli Reistad har eit stort engasjement for norsk landbruk, og vi har tru på at ho vil styrke Norske Felleskjøp som eit leiande kompetansemiljø innan kornsektoren og bidra til at kornprodusentar i Noreg får gode rammevilkår og godt omdømme, seier styreleiar Anne Jødahl Skuterud i Norske Felleskjøp.

Felleskjøpet har ansvaret for marknadsregulering i kornsektoren og næringspolitiske spørsmål knytt til korn og kraftfôrpolitikken. Norske Felleskjøp er eigd av Felleskjøpet Agri, som har 44.000 medlemmer og 15,5 milliardar kroner i omsetning.

Eli Reistad er utdanna sivilagronom frå Noregs landbrukshøgskule i 1995.

(©NPK)