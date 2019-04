Klart for påskeutfart til fjells – men framleis snøskredfare i nord

innenriks

Godt vêrvarsel og framleis fine snøforhold vil nok lokke mange til fjells i påska.

– No er det berre å velje tur etter evne, ta på solkrem og pakke sekken riktig, oppfordrar landsrådsleiar Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps.

Ho understrekar at god planlegging og fokus på tryggleik er viktig.

Denne vintersesongen har elleve personar mista livet i snøskred i Noreg. Det er fleire enn dei tre siste vintrane til saman, og berre éin gong tidlegare sidan tusenårsskiftet har talet vore så høgt.

Ni av dei elleve dødsfalla har skjedd nettopp i Nord-Noreg, der skredfaren framleis er betydeleg.

Naturlege skred

Fredag og laurdag er snøskredfaren betydeleg i Nord-Troms, Lyngen og Tromsø. Her er det fare for at skred kan utløysast naturleg, ifølgje snøskredvarslingstenesta varsam.no.

Faren er moderat i Jotunheimen, Svartisen, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, Indre Troms, Sør-Troms, Vestfinnmark og Nordenskiöld Land på Svalbard.

– I vinter er det dessverre altfor mange som har omkomme i snøskred. I Nord-Noreg er det framleis betydeleg skredfare fleire stader, og skredmannskapa våre er klare til å rykke ut umiddelbart viss alarmen går. Men vi håper at vi får ei påske utan fleire alvorlege hendingar knytt til skred, seier Live Kummen, leiar i Norsk Folkehjelp Sanitet.

Skogbrannfare

Røde Kors skal ha 1.200 frivillige i beredskap på 150 vaktstasjonar i påska, i tillegg til mange tusen frivillige som er i vanleg beredskap.

Norsk Folkehjelp har 2.000 frivillige mannskap i beredskap døgnet rundt heile året.

– Det er på mange måtar ei spesiell påske vi no går i møte. I Sør-Noreg er det lite snø, vårstemning og skogbrannfare fleire stader. Sommaren i fjor utfordra beredskapen i sør med store og langvarige skogbrannar. Vi håper folk tar omsyn til lokale forhold og lyttar til råd frå lokalt brannvesen, seier Live Kummen.

I Sør-Noreg er det framleis ein del snø i høgda, og det blir derfor venta stor utfart til stader der folk kan ta dei siste skiturane denne sesongen.

– Det er meldt strålande vêr mange stader, og appelsin og kakao i hytteveggen er ein kjær tradisjon for mange. Vi forventar derfor stor utfart til stader med snø og påskestemning, seier Live Kummen.

Fakta om snøskred som har tatt liv

2018/2019: 11 døde.

* 2. januar: 4 skikøyrarar, Tamokdalen i Troms.

* 3. februar: Scooterførar, Åseral i Vest-Agder.

* 9. mars: Skikøyrar, Brunstadhornet, Sykkylven i Møre og Romsdal.

* 10. mars: Skikøyrar, Grytøya i Troms.

* 26. mars: 2 anleggsarbeidarar, Durmålstinden i Sørfold i Nordland.

* 1. april: Scooterførar, Reingjerdfjellet, Tamokdalen i Troms.

* 9. april: Mann, Lyngen i Troms.

2017/2018: 3 døde.

2016/2017: 2 døde.

2015/2016: 5 døde.

2014/2015: 6 døde.

2013/2014: 9 døde.

2012/2013: 8 døde.

2011/2012: 7 døde.

2010/2011: 13 døde.

2009/2010: 9 døde.

2008/2009: 4 døde.

* Totalt i åra 1972–2018 omkom 243 personar i snøskred i Noreg. Det gir eit gjennomsnitt på 5,3 døde per år.

* Den verste snøskredulykka skjedde i Vassdalen i Narvik kommune i Nordland 5. mars 1986. Eit flakskred frå fjellet Storebalak (766 moh.) tok med seg 31 soldatar frå Forsvarets ingeniørtropp og tre beltevogner som deltok i Nato-øvinga Anchor Express. 16 av soldatane døydde.

(Kjelder: Norge Geotekniske Institutt, Varsom.no, Store Norske Leksikon, Wikipedia)

