Kvart femte køyretøy fekk køyreforbod i kontroll ved svenskegrensa

Kontrollane har vore på Magnor, i Trysil og i Ørje.

920 tunge køyretøy vart sjekka. Dei fleste køyreforboda vart gitt på grunn av dårleg lastesikring, overlast eller for dårlege eller defekte bremsar.

I 35 tilfelle vart forholdet meldt til politiet, dei fleste på grunn av brot på køyre- og kviletid eller lastesikring.

– At vi fekk stoppa farlege køyretøy og trøytte førarar før dei køyrer på norske vegar, er godt å tenke på. Vi erfarer at det er særs stort behov for kontrollar på grensa etter desse nedslåande resultata. På Magnor spesielt, som er den nest største grenseovergangen i Noreg, vart det avdekt 20 grove regelbrot som enda med politimelding, seier fagleiar Geir Thomas Finstad i Statens vegvesen.

Han fortel at nokre av sjåførane som fekk køyreforbod, var samde i desse, medan andre oppfatta kontrollørane som strenge.

