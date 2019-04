Nytt program skal avklare identiteten til irakarar i Noreg

innenriks

– Dette er menneske som har levd lenge i Noreg, og mange av dei vil kvalifisere for å få norsk statsborgarskap dersom identiteten deira blir avklart. Det vil gi dei moglegheit til å delta i samfunnet med fulle rettar og plikter, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Irakarane frå kurdiske område fekk innvilga opphaldsløyve i Noreg på humanitært grunnlag sjølv om det var tvil om namn og/eller fødselsdato. For å få innvilga norsk statsborgarskap blir det likevel stilt krav om at identiteten må vere klarlagt.

UDI skal no setje i verk eit program for desse irakarane. Søknadsfristen for å delta blir ved nyttår. Deltakarane må òg oppfylle resten av vilkåra for å få statsborgarskap.

