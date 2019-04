To veker utan Orion-patruljar i nord

innenriks

Dagen før den russiske øvinga i internasjonalt farvatn utanfor Lofoten skreiv Forsvarets operative hovudkvarter til Klassekampen at «det er drygt to veker sidan P-3 Orion flaug operative tokt i nordområda».

Forsvaret vil ikkje svare på om flya kjem seg på vengene for å overvake den russiske aktiviteten.

Skal erstattast

– Vi ber om forståing for at vi ikkje kan seie kva for kapasitetar vi brukar til å overvake ei hending medan ho framleis går føre seg, seier major Brynjar Stordal. Han seier grunnen til at flya ikkje har vore brukt i dei norske havområda dei siste vekene er at Forsvaret har prioritert deltaking på ei øving i Storbritannia.

Orion-flya er gamle og skal erstattast av P-8 Poseidon-fly. Gamle fly og tynn bemanning bidrar til at Forsvaret ikkje flyr så mykje som sjefen for Forsvarets operative hovudkvarter, Rune Jakobsen, skulle ønske. Amerikanske overvakingsfly flyr jamleg frå Andøya, men Jakobsen seier det ikkje er snakk om at amerikanarane overtar overvakinga.

– Overvakingsflya som flyr aust for Andøya, er alltid norske. Vi har ei forståing med amerikanarane om at det er norske fly som flyr nord for Kolahalvøya, seier han.

– Ikkje høyrt om liknande

Ifølgje pressekontoret til den russiske Nordflåten deltok dei største kryssarane, bombefly med lang rekkevidd, anti-ubåt-fly, helikopter og jagarfly i øvinga, skriv BarentsObserver.

– Eg kan ikkje hugse å ha høyrt om ei liknande eller like kompleks russisk øving i den delen av Norskehavet, seier seniorforskar Kristian Åtland ved Forsvarets forskingsinstitutt. Han seier øvinga kan vere eit signal til Nato om at russarane kan strekke den operative evna si også utanfor Barentshavet.

Norske F16 vart sende på vengene to gonger torsdag morgon for å identifisere dei russiske flya i øvinga, skriv Aldrimer.no.

(©NPK)