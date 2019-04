Niels Smedegaard innstilt som ny styreleiar i Norwegian

innenriks

Danske Smedegaard har tidlegare hatt ei rekke leiarroller i selskap som Gate Gourmet Group, Swissair og SAS.

Samtidig innstiller valkomiteen Ingrid Elvira Leisner som nytt styremedlem.

18. mars opplyste Bjørn Kise at han fråtrer som styreleiar i Norwegian etter den ordinære generalforsamlinga i mai. Han har vore medlem av styret i Norwegian Air Shuttle sidan 1993 og leiar av styret sidan 2010.

– Avgjersla om å tre ut av styret i Norwegian er berre mi. Det har ikkje vore eit enkelt val, men etter 25 år i styret, mange av dei som styreleiar, er eg trygg på at dette er ei riktig avgjerd. Eg har no nådd ein så moden alder at det er naturleg for meg å sleppe nye krefter til. Dette er òg i tråd med kva eg orienterte valkomiteen om i forkant av generalforsamlinga i 2018, sa Kise då avgjerda hans vart kjent.

Det nye styret blir valt på generalforsamlinga til selskapet 7. mai.

