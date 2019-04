Støttegruppa håper Berg-dom får fart på diplomatiet

innenriks

Leiaren i Frode Bergs støttegruppe, Øystein Hansen, trur det har skjedd mykje på bakrommet allereie.

– Eg trur at diplomatikverna har male lenge. Når Erna Solberg seier at dei skal gjere det beste for Frode Berg, reknar eg med at ho har orda sine i behald, seier han til NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) var nyleg i Russland, der ho møtte president Vladimir Putin. På spørsmål frå pressa i etterkant av møtet såg ikkje Putin bort frå at han ville benåde Berg, men understreka samtidig at det først må liggje føre ein dom.

Trøblete sak

Saka er samtidig trøblete for Noreg, som dei siste åra har hatt eit anstrengt forhold til stormakta i aust. Til så lenge held Utanriksdepartementet korta tett til brystet om kva som faktisk vil skje når dommen og straffeutmålinga mot Frode Berg blir kunngjort i byretten Moskva klokka 8.30 norsk tid.

– Det er det ikkje mogleg å seie i dag. Kommentaren vår no er at vi ikkje kommenterer ei ikkje avslutta rettssak, og vi vil ikkje spekulere i utfallet, seier pressevakt i UD Ane Haavardsdatter Lunde til NTB.

Berg vart arrestert i Moskva 5. desember 2017 og har sidan sete i Lefortovo-fengselet i Moskva. Den russiske tryggingstenesta FSB meiner han var på spionoppdrag då han vart arrestert. Berg har sagt seg ikkje skuldig etter spionasjetiltalen, men han har erkjent at han har hatt kontakt med norsk etterretning i forkant av reisa. Aktoratet har lagt ned påstand om 14 års fengsel for den pensjonerte grenseinspektøren.

Den norske etterretningstenesta har fått kritikk for, etter det som blir sagt, å ha sendt ein norsk agent på eit risikooppdrag til Russland. E-tenesta ønsker ikkje å kommentere saka, men viser til UD, som held fast på at saka mot Frode Berg blir behandla som ein konsulærsak.

Håper og trur

Heller ikkje advokatane til Frode Berg veit kva som vil skje når dommen er klar.

– Det veit vi ikkje noko om, anna enn at vi advokatane vil halde fram langs dei formelle spora, i første rekke å vurdere moglegheita for soningsoverføring og å søke om å få han benåda, sa forsvararen hans Brynjulf Risnes til NTB nyleg.

– Men vi håper og trur det er nokre andre prosessar i gang, seier han.

Øysten Hansen peikar på at Sør-Varanger i år skal markere at det er 75 år sidan frigjeringa av Aust-Finnmark, med utanriksministrane for både Noreg og Russland til stades.

– Vi kan ikkje ha denne saka hengande over oss då, seier han.

Ubåtar i sentrum

Ifølgje Aftenposten kan nye, stillegåande russiske atomubåtar vere kjernen i saka mot Frode Berg. Aktor Milana Digajeva har tidlegare hevda at Berg samla informasjon om desse.

– Han vart arrestert medan han fekk informasjon frå ein russisk borgar som jobba for eit selskap i forsvarsindustrien, og denne borgaren opererte under FSBs kontroll, sa ho til nyheitsbyrået Ria Novosti, før ho overfor NRK gjekk tilbake på opplysninga og sa at Frode Berg berre hadde vorte brukt som kurér.

Ifølgje forskar Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen har Noreg tidlegare spelt ei viktig rolle i kartlegginga av russiske ubåtar. Ved å oppnå ei måling av ubåten, ein såkalla «signatur», er det mogleg å kjenne igjen fartøya ved seinare høve.

– Desse signaturane er så overleverte til amerikanarane og britane med ein klapp på skuldra til Noreg, seier Ulriksen til avisa.

