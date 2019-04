Roleg for Røde Kors i påskefjellet

innenriks

– Vi registrerer at det er stor utfart i fjellet, og vi er derfor svært glade for at det ikkje har vore meir alvorlege hendingar så langt i påsken. Vi kan jo òg håpe at folk har fått med seg fjellvitsreglane er varsame, seier Rune Guldahl, landsrådsmedlem i Røde Kors Hjelpekorps.

Han seier påsken så langt har vore roleg.

– Til no i dag, klokka 17.00 tysdag, har vi berre utført fem henteoppdrag, opplyser Guldahl i ei pressemelding.

Hjelpekorpset reknar det som henteoppdrag når dei veit kor den eller dei som skal bergast, er. Eit leiteoppdrag er derimot eit oppdrag utan ein definert hentestad, og då må mannskapa leite etter den eller dei som treng hjelp.

Så langt i påsken har Røde Kors Hjelpekorps hatt 6 leiteoppdrag og 70 henteoppdrag. Dette blir rekna som eit normalt gjennomsnitt så langt i påsken.

