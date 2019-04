Frp-topp opnar for å hente norske barn frå Syria og Irak – men utan foreldre

innenriks

Ho legg til at ho ser på det som lite truleg at foreldra frivillig vil gi frå seg barna til norske styresmakter.

– Regjeringa meiner det er best å straffeforfølge dei kriminelle i dei områda der lovbrota er gjort. Offera for herjingane til IS-krigarane har rett til å stille desse forbrytarane til ansvar. Likevel er eg open for å diskutere å hente heim barn som ikkje kan stillast til ansvar for dei kriminelle handlingane til foreldra, skriv ho i ein e-post til NTB.

– Dette føreset at foreldre eventuelt samtykker til at barna blir henta åleine, skriv Framstegsparti-politikaren vidare.

– Det finst i dag ingen enkle svar på desse spørsmåla, men eg vil følgje situasjonen og diskusjonane nøye. Det er heilt klart for meg at barnevernet eventuelt må ha ei klar rolle i ivaretakinga og oppfølginga av barna som eventuelt skulle komme til Noreg, meiner Hjemdal.

Ho legg til at det er lite norske styresmakter kan gjere dersom foreldra ikkje frivillig vil gi frå seg barna.

Innvandringspolitisk talsmann Jon Engen-Helgheim i Frp har tidlegare sagt til NRK at det ikkje bør vere ei prioritert oppgåve å hente barna. Dersom barna og foreldra kjem til Noreg, skal styresmaktene ta vare på barna, medan foreldre som har vore knytt til IS, må straffeforfølgast, meiner han.

Leitar etter løysingar

Saka om barna av IS-krigarar og konene deira splittar regjeringa. Statsminister Erna Solberg (H) har vore lunken til å gå aktivt inn for å hente dei og har vist til praktiske og tryggleiksmessige utfordringar. Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) stadfesta likevel måndag at ho jobbar aktivt med å finne løysingar og samarbeider tett med tolv europeiske land om dette, ifølgje Aftenposten.

Både KrF og Venstre meiner styresmaktene må prioritere arbeidet med å finne ei løysing. parlamentarisk nestleiar Hans Fredrik Grøvan i KrF meiner som Hjemdal at ein kan hente ut barn åleine, dersom foreldra samtykker. Dette er ei løysing Redd Barna har åtvara mot.

Tok opp saka med Ropstad

Leiar Kristin Ørmen Johnsen (H) i familie- og kulturkomiteen meiner regjeringa må jobbe kontinuerleg med å finne ei løysing.

– Vi står overfor ei heilt ny problemstilling. Det er mange barn i verda som veks opp i flyktningleirar, men ikkje norske barn og ikkje under desse forholda, seier ho til NTB.

Ho fortel at familiefraksjonane til regjeringspartia tok opp saka i eit møte med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) for om lag tre veker sidan.

– Vi skal vere talspersonane til barna, seier ho, men framhevar at saka er svært komplisert.

Det blir vanskeleg å avklare identiteten til barna, og spørsmålet om staten eventuelt har rett til å hente barna, må avklarast.

– Det er vanskeleg å tenkje seg at ein kan hente barn frå mødrene, meiner Ørmen Johnsen.

– Men det er problematisk at omverda skal sjå på at barn lid. Det er ein erkjenning av at ein må gjere noko. Vi har sett rapportar om dei humanitære og sanitære forholda i leirane. Vi kan ikkje sitje stille og sjå på det. Spørsmålet er kva vi skal gjere, seier Høgre-politikaren.

(©NPK)