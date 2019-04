Prinsesse Märtha Louises sel Bloksberg

innenriks

Med eigedommen følgjer panoramautsikt over Hankøsundet, lang strandlinje, brygge, båthus og 15 mål tomt. Bustaden er frå 1918 med saltvassbasseng og uteplass lagt i skifer, fortel meklar Torbjørn Ek i Advokat Ek til Finansavisen.

– Vi køyrer full rulle etter påske. Taksten er 35 millionar, og den endrar vi ikkje på, men kanskje vi gjer noko med prisen. Det er ikkje endeleg avgjort. Vi er uansett opne for bod, seier Ek.

Bygningane er på 400 kvadratmeter med eit hovudhus i to etasjar og dessutan gjestehus. Det er fleire stover, åtte soverom og taubane frå hovudhus til brygga for transport av varer og bagasje.

– Eg kan stadfeste at eigedommen er halde godt ved like og at den er i god stand. Det er ingen luksusstandard, men det bygningsmessige er bra, så det er eit veldig bra utgangspunkt, seier Ek.

Dåverande kronprins Olav kjøpte Bloksberg i 1947. Etter at kong Olav gjekk bort i 1991, arva kong Harald eigedommen. Prinsesse Märtha Louise overtok staden i 2001.

