Bruun-Hanssen: Forverra tryggingssituasjon i 2018

– Den sikkerheitspolitiske situasjonen har etter mi vurdering forverra seg i 2018. Utfordringane har ikkje endra karakter, men dei har vorte meir tydelege og spissa mellom naboen vår i aust, Russland, og Nato, sa Bruun-Hanssen.

Han la tysdag fram Forsvarets årsrapport for 2018.

– Russland har forsterka den utstrekte påverknaden sin i Europa med ei rekke ulike verkemiddel. Vi ser ei auka utplassering av langtrekkjande presisjonsvåpen, både langs den nordlege kysten i Arktis og på grensa mot Vest-Europa, poengterte admiralen.

Militære musklar

Ifølgje forsvarssjefen demonstrerer Russland no aktivt ei misnøye med delar av Noreg og Natos politikk i Noregs nærområde.

– Dei øver og trenar meir med den militære kapasiteten sin, òg nærare oss enn dei har gjort tidlegare. Og dei demonstrerer misnøya gjennom bruk av militære styrkar på ein måte vi ikkje har sett tidlegare, seier han til NTB.

Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ser «større alvor» i situasjonen mellom Russland og Vesten.

– Når Russland er meir aktiv i nord, må også vi vere meir aktive i nord. Vi må auke nærværet vårt. Det er viktig at vi synleggjer at oppdraget vårt er å forsvare Noreg frå russargrensa og sørover, inkludert alle havområda, seier han til NTB.

Utplasserer våpen

Bruun-Hanssen viser samtidig til ei betydeleg utvikling av våpensystem, medrekna mellomdistanse kjernevåpen, i det russiske forsvaret i 2018. Samtidig har Russland trekt seg frå INF-avtalen, som forbyr landbaserte mellomdistanserakettar.

– Det russiske forsvaret øver mykje og stadig meir komplekst og lenger borte frå det tradisjonelle kjerneområdet sitt lengst aust i Barentshavet, seier forsvarssjefen.

Han viste til at redusert varslingstid frå russisk side har vorte ein «ny normal» som Noreg må venje seg til.

Eit anna moment som skaper uro, er den russiske jamminga av GPS-signal på norsk side av grensa, noko som kan utgjere ein trussel også mot sivil luftfart.

Bakgrunnen for det kjølige forholdet mellom Russland og Vesten er mellom anna den russiske annekteringa av den ukrainske Krimhalvøya i 2014.

– Må auke aktiviteten

Aktiviteten til Forsvaret i fjor var prega av fregatten KNM Helge Ingstads havari, og då Bruun-Hanssen presenterte årsrapporten, slo han fast at forliset har svekt Forsvarets operative evne.

Elles skrytte Bruun-Hanssen av norsk deltaking internasjonalt i Afghanistan og Irak, vellykka innfasing av nye F35-fly og av at gigantøvinga Trident Juncture vart vel gjennomført. Til og med for det utskjelte NH90-helikopteret ser forsvarssjefen no eit lite lys i tunnelen, sjølv om han peikar på at tilgangen på reservedelar står att som ei «sentral sårbarheit».

Samtidig meiner Bruun-Hanssen at auka russisk sjølvhevding ved Noregs grenser stiller krav til auka norsk nærvær.

– Vi har god kvalitet, men med utfordringane i det nye tryggingsbildet byrjar volumet vårt å bli for lite. Det er det vi treng å gjere noko med inn i framtida. Den forsvarsstrukturen vi har no, var ein minimumsstruktur for ein annan sikkerheitspolitisk situasjon. Det tilseier at vi bør revurdere volumet.

