Fleire bøker blir gitt ut, men færre blir selde

innenriks

Samtidig auka talet på utgjevingar, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2017 vart det gitt ut 10.050 boktitlar i Noreg, ein auke på 2 prosent frå 2016. Samtidig fall talet på selde bøker med 14 prosent, som svarer til 3,4 millionar eksemplar.

Trass den generelle nedgangen har det vorte selt fleire lydbøker, digitale læremiddel og andre digitale produkt. Salet av desse har auka kraftig – heile 56 prosent.

Medlemsforlaga til Den norske Forleggerforeningen omsette for totalt 5,5 milliardar kroner i 2017, målt i utsalsprisar. Dette er ein nedgang på 2 prosent frå 2016, tilsvarande 125 millionar kroner.

Ikkje sidan 2012 har omsetninga vore lågare.

Norsk skjønnlitteratur for vaksne var den kategorien som slo best an hos kjøparane. Med ei brutto omsetning på over 236 millionar kroner var auken på 18 prosent frå 2016 til 2017.

Også her har det vore ein auke i salet av lydbøker og andre digitale produkt. Auken har vore gradvis og relativ stor frå 2015 til 2017, med ein oppgang på 17 prosent, eller 443 millionar kroner, i 2017 frå året før.

(©NPK)