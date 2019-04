Klare posisjonar før lønnsoppgjeret i staten

innenriks

Klokka 12 tysdag la dei fire hovudsamanslutningane LO, YS, Unio og Akademikerne fram posisjonane sine før oppgjeret. Dei konkrete krava kjem mot slutten av veka.

Fristen for å komme bli einige om ramma er midnatt 30. april.

Ulike posisjonar

Førebels har dei ulike fagforbunda ulike posisjonar. Medan LO har likelønn og dessutan utjamning av skilnader mellom høgt- og lågtlønte øvst på kravlista si, krev Akademikerne eit solid lønnsløft for dei med høg utdanning.

– Staten skal utvikle stadig meir avanserte og brukarvennlege tenester til innbyggarane og er avhengig av høg kompetanse for å lykkast. Då må verksemdene kunne gi god lønn for å gjere seg attraktive, seier leiaren i Akademikerne stat, Anders Kvam.

Leiar i LO Stat Egil André Aas peikar på si side på at lønnsskilnadene mellom kvinnelege og mannlege statstilsette har auka.

– Vi må gjere noko her i år, seier Aas.

Krev betydeleg lønnsvekst

Alle samanslutningane går til forhandlingsbordet med krav om ein påviseleg auke av reallønna.

– Vi ser at den generelle økonomiske situasjonen, oppgjeret i privat sektor og venta prisutvikling gir rom for betydeleg auke i lønn for alle statstilsette i år, seier leiaren for YS Stat, Pål N. Arnesen.

Også Unios forhandlingsleiar Guro Elisabeth Lind seier at hennar drygt 33.000 medlemmer forventar eit reelt lønnsløft.

– Mange hos oss ønsker seg også eit sentralt oppgjer etter tre år med lokale oppgjer, seier ho.

Men medan Unio vil ha eit prosentvis tillegg, meiner LO at det i år bør bli gitt eit fast kronetillegg for å bidra til betre lønnsutjamning.

Pensjon

Nye pensjonsreglar kan bli ei nøtt i forhandlingane i år. Fagforbunda krev at all lønn, også tillegg, skal inngå i pensjonsgrunnlaget. I den statlege tariffavtalen i dag gir ikkje variable tillegg utover 66.000 kroner noka pensjonsopptening, medan kommunal sektor ikkje har ei slik avgrensing.

– Vi krev like vilkår for alle offentleg tilsette i same pensjonsordning, seier Arnesen i YS.

Unios forhandlingsleiar peikar på at det er viktig å få rydda opp.

– Det er pussig at det framleis er skilnad på kva som er pensjonsgjevande inntekt innanfor offentleg sektor, seier Lind.

(©NPK)