Skogbrannar både i Rogaland og Vest-Agder

innenriks

Det opplyser Hovudredningssentralen Sør-Noreg, som fekk melding om saka klokka 14.11 tysdag. Dei to vart henta ut av luftambulansen frå Stavanger.

– Det vart først opplyst at det var fire personar, men det er no avklart at det er to. Begge er henta ut uskadde, seier vakthavande redningsleiar Cecilie Øversveen til NTB.

Eit helikopter flaug tysdag ettermiddag over området for å sjå om det var fleire personar der, men det var ingen indikasjonar på dette.

Det braut òg ut ein skogbrann ved Åse i Kvinesdal i Vest-Agder. Eit brannhelikopter stasjonert på Torp er sendt til staden, i tillegg til mannskap frå Hægebostad, Eiken og Farsund.

– Brannen i Kvinesdal truar busetnad i området, opplyser brannsjef Jon Inge Aasen til NRK.

Det brenn òg på Utland i Lyngdal.

– Det blæs kraftig i området, så Agder 110 ber inderleg om at folk ikkje tenner opp bål i skog og utmark, opplyser brannvesenet.