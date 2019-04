innenriks

Det opplyser Hovudredningssentralen Sør-Noreg som fekk melding om saka klokka 14.11 tysdag ettermiddag.

Dei to vart henta ut av luftambulansen frå Stavanger.

– Det vart først opplyst at det var fire personar, men det er no avklart at det er to. Begge er henta ut uskadd, seier vakthavande redningsleiar Cecilie Øversveen til NTB.

Ho fortel at dei no flyr over brannen for å sjekke om det er fleire personar i området, men opplyser at dei ikkje har nokon indikasjonar på det.