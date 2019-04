«Norsk» James Bond-film blir lansert torsdag

innenriks

Filmen er den 25. om den meste berømte etterretningsagenten i verda. Klokka 14.10 torsdag norsk tid blir filmen lansert. Den har til no har gått under arbeidstittelen «Bond 25». Filmen er venta å vere den siste skodespelar Daniel Craig gjer i rolla som James Bond.

Delar av jubileumsfilmen har vorte spelt inn i Noreg. Innspelinga i Nittedal skjedde mellom 25. og 2. april, ifølgje NRK.

«Bond 25» med Daniel Craig i hovudrolla, har òg fått tildelt 47 millionar kroner i insentivtilskot for innspeling i Noreg. Tilskotsramma er den største i den korte historia til Norsk filminstitutts intensivordning.

Den 25. James Bond-filmen har vore utsett fleire gonger, og var eigentleg planlagt å ha premiere hausten 2019. Men i september vart regissør Danny Boyle bytt ut med Cary Fukunaga etter det som har vorte beskrive som «kreative skilnadar».

Det er òg meldt om at Scott Z. Burns har vorte tilsett for å skrive om det originale manuset, som er skrive av Neal Purvis og Robert Wade. I tillegg er Phoebe Waller-Bridge, skaparen og hovudrolleinnehavar i komiserien «Fleabag», humorkonsulent for filmen, ifølgje The Guardian.

Den førebelse premieredatoen er no sett til 8. april 2020.

