Alle evakuerte i Sokndal får flytte heim igjen etter brannen

innenriks

Det opplyste politiet og brannvesenet på ein pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Vi er ganske trygge på at det er forsvarleg at dei får flytte tilbake akkurat no. Vi reduserer litt på dei ressursane som har hatt med evakueringa å gjere. Samtidig held brannvesenet fram med mykje ressursar, seier innsatsleiar Torleif Paulsen i Sørvest politidistrikt.

Det har brunne i eit stort område på over 7.000 mål. Framleis ryk det frå buskar og tre, og sløkkearbeidet vil halde fram i lang tid.

– Vi ser røyk. Vi kjem heilt sikkert til å halde på fram til helga, med same mannskap som no. Så vil vi nok redusere det og drive med ettersløkking ei veke til, seier brann- og redningssjef Nils-Erik Haagenrud i Rogaland brann og redning.

Ei hytte og eit båtnaust har vorte øydelagt av brannen, men elles har skadane på busetnad vore avgrensa.

– Heldigvis er det stort sett utmark og skog som har gått, seier Paulsen i politiet.