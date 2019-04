Fryktar Sokndal-brannen skal spreie seg til verneverdige område

innenriks

Det har så langt brunne i 6.000 mål i Sokndal, opplyste politiet i Sørvest onsdag morgon. Dei er bekymra for at brannen skal spreie seg til Knubedal og vidare retning Sogndalstrand.

Her ligg fleire verneverdige hus. Derfor er det rekvirert ei redningsskøyte frå Egersund som ved hjelp av ein vasskanon dynkar husa med vatn.

– Brannen har ikkje hatt den same fart i natt, men no er vinden i ferd med å spreie seg igjen. Det er usikkert kor fort han vil nærme seg, seier innsatsleiar Kjetil Austrått i politiet til NRK.

Sogndalstrand er eitt av dei beste besøkte reisemåla i Rogaland, og den einaste tettstaden i Noreg der både trehusbusetnaden frå 1700- og 1800-talet, og dessutan omkringliggande kulturlandskap er freda, ifølgje Visit Norway.

Berget hus på Helleren

Brannen i Sokndal har også spreidd seg til Jøssingfjorden. Iherdig arbeid frå brannmannskap natt til onsdag sørgde for at dei to verneverdige husa på Helleren i Jøssingfjorden vart berga frå flammane – som stod berre 30 meter frå husa, ifølgje Stavanger Aftenblad.

Onsdag morgon står brannmannskap framleis vakt ved husa.

Helleren i Jøssingfjord er eit kulturminne og det finst arkeologiske spor etter busetjing sidan steinalderen.

Dei to husa er frå 1800-talet, men delar av bygningane kan vere atskilleg eldre. Antakeleg har det vore fast busetjing under Helleren sidan 1600-talet, ifølgje Dalane folkemuseum som driftar husa.

Helikopter og store mannskap

160 bueiningar og hundrevis av bebuarar er evakuerte som følgje av brannen. Brannmannskap frå heile Sør-Rogaland, Sivilforsvaret og Heimevernet er med i sløkkigsarbeidet. Frå klokka 10.00 onsdag morgon bidrar også seks helikopter.

