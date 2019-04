NMBU-rektor Mari Sundli Tveit går av

innenriks

– Eg går no inn i siste halvdel av det siste åremålet, og eg har måtta byrje å tenkje på framtida. No har det dukka opp ei unik moglegheit til å ta kompetansen og engasjementet mitt for berekraft og tydinga av samspelet mellom akademia og næringslivet inn i ei ny og svært spennande rolle, seier Tveit om avgjerda.

Stillinga som rektor ved NMBU for resten av åremålsperioden vil bli lyst ut internt og eksternt snarast mogleg. Styret har vedtatt at prorektor Øystein Johnsen blir konstituert som rektor ved behov. Tveit sluttar innan 31. juli.

