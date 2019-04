Ny leier i Greenpeace Noreg

innenriks

Pleym har sidan 1999 jobba for Greenpeace i Noreg, Sverige, Island, Taiwan, Korea og Japan, heiter det i pressemeldinga frå organisasjonen onsdag. Han overtar for Gulowsen, som leidde organisasjonen i 19 år.

– Vi er vitne til ei global klimabølgje leidd av dei unge, og det er utruleg inspirerande. Dei er kompromisslause og krev ikkje fleire rapportar, men konkret handling for klimaet i verda. Greenpeace skal hjelpe til med å legge press på politikarar og selskap og sørge for at kravet til dei unge fører til resultat, seier Pleym.

I dag har organisasjonen nesten 20 tilsette og 20.000 støttemedlemmer i Noreg.

