Sør-Noreg må førebu seg på nedbørshelg

Det har vore eit fantastisk påskevêr i Sør-Noreg, men no som påsken er slutt blir det nokre fuktige dagar framover.

– Det kjem litt spreitt regn både torsdag og fredag i Sør-Noreg, ikkje i kraftige mengder, men torsdag blir det særleg vått mot Sørvestlandet, seier statsmeteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt til NTB.

I tillegg til nedbøren blir det òg ein god del vind torsdag, noko som ikkje gjer sløkkingsoppgåvene i samband med skogbrannane på Sørlandet lettare.

– Små mengder

– Det er ganske små mengder med nedbør det er snakk om torsdag og fredag, og det er meir skummelt med vinden som tar seg opp torsdag. Det løyar fredag, kanskje allereie torsdag kveld, seier Ovhed.

Denne vêrtypen fortset òg i helga, men nedbøren tar seg opp og det vil regne ganske kraftig laurdag og søndag.

– Det er då Vestfold og sørover mot Agder-fylka og Sørlandet som får mest nedbør, seier han. Også i Rogaland og Hordaland og vidare opp langs kysten vil det komme ein del nedbør, medan temperaturane stort sett held seg.

Temperaturmessig vil Sør-Noreg framleis ha ein jamn, høg temperatur gjennom helga og lufta vil framleis halde seg varm.

– Det kan nok bli opp mot 20 grader ei stund til, meiner statsmeteorologen.

Tørt og varmt

Vêret blir noko forskjellig frå Trøndelag og den nordlegaste delen av Mørekysten. Det vil framleis bli tørt og varmt.

– Det gjeld òg mesteparten av Nordland. Det blir framleis tørt, med mykje klarvêr og mykje sol. Temperaturane vil likevel vere nokre grader lågare, seier Ovhed.

Det vil framleis halde seg tørt frå nordlegaste del av Trøndelag og over heile Nord-Noreg fram til over helga. Her vil nedbøren la vente på seg.

– Det kan bli litt skya i Nord-Troms og Finnmark, men det er framleis litt usikkert. Det blir ein del sol i mesteparten av Troms og også litt sol i Finnmark, men ikkje den heilt store varmen, seier han.

Enkelte stader lengst nord i Nordland og i sørlege delar av Troms kan ein, viss ein er heldig, få opp mot 15 grader denne helga.

– Langs kysten av Finnmark kan det likevel komme litt trekk av kald nordavind, avsluttar Ovhed.

