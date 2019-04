Skogbrannen i Lyngdal nær sløkt

innenriks

I alt 57 brannmannskap jobbar med å slå ned brannen.

– Eg har vel sjeldan vore så glad for regn som nettopp i dag, seier brannsjef Jon Inge Aasen for Brannvesenet Sør til Fædrelandsvennen.

Han stadfestar at brannen no er under kontroll.

– Dette ser veldig bra ut, seier han ved 9.45-tida.

Ti bustader i Lyngdal i Vest-Agder vart evakuerte som følgje av brannen som herjar i området.

Aasen opplyser at folk på Røysgård vart bedt om dra frå staden, men seier at det ikkje lenger ser ut til å vere nokon fare. Dei har derfor kunna dra tilbake.

Velsigna regn

Brannsjef Aasen seier dei vil halde på med sløkkingsarbeid heile onsdag.

– Regnet kom velsigna på, men er ikkje det avgjerande for å få dette slått ned. Helikoptera, saman med folk på bakken, må dynke jorda, seier han.

4.000 mål har no brunne. Brannen spreidde seg frå 1.000 mål gjennom natta som følgje av kraftig vind i området.

I tillegg til mannskap frå brannvesenet har Sivilforsvaret og fem brannhelikopter vore med i sløkkingsarbeidet.

Gjennom natta har det brunne på tre ulike stader i Lyngdal og Kvinesdal: Lille Kvelland, ved Røysgård og Vidringstad. Både ved Lille Kvelland og Røysgård var brannen slått ned ved 9-tida.

– Alvorleg

Skogbrannane sørvest i landsdelen starta tysdag ettermiddag.

Direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap kallar situasjonen alvorleg. Ho fryktar brannfaren vil vere stor i fleire veker framover, også fleire andre stader i landet, seier ho til NRK.

Ein stor skogbrann braut også ut i Sokndal i Rogaland, der om lag 7.500 mål har brunne. Brannmannskap var onsdag formiddag i ferd med å få kontroll over denne brannen.

