Sokndal-ordføraren: – Det har vore veldig dramatisk

innenriks

Gjennom natta har over 100 av dei 3.300 innbyggjarane i kommunen levd i uvisse om husa deira ville bli slukt av flammane som har herja i fjella og heiene rundt administrasjonssenteret Hauge i Dalane i Sokndal kommune.

– Eg merka det sjølv då eg kom til rådhuset i går, og alt var dekt av røyk. Utover kvelden såg vi flammane nærme seg. Det var veldig dramatisk. Samtidig er det godt å kjenne på den kraftige dugnadsviljen som folk har stilt opp med, seier Pedersen.

– Vi har hatt brannar her før. Men det spesielle no, var at vinden hadde ei sånn retning at den pressa flammane mot busetnaden. Det har eg ikkje opplevd før.

I tillegg til store mannskap frå brannvesen, sivilforsvar, politi og redningsorganisasjonar, har fleire lokale innbyggjarar gjort ein ekstra innsats. Folk har sjølv jobba med å sløkke brannar, og fleire har bidratt med å køyre ut mat til redningsarbeidarane og andre tenester.

– Det er sånt som gjer meg stolt over å vere frå Sokndal, seier Pedersen.

Onsdag heldt barne- og ungdomsskulen stengt, men han vil vere open som normalt torsdag. Sjølv om brannvesenet har relativt god kontroll over brannen, vil truleg sløkkearbeidet og ettersløkkinga ta fleire dagar. Alle dei evakuerte fekk onsdag flytte heim.

