Storbrannen i Sokndal: Byrjar å få kontroll

Det er lite flammar og mindre røyk i området der brannen har vore verst, opplyser rådmann Karl Johan Engelhart Olsen til Stavanger Aftenblad klokka 9.15 onsdag.

– Han kan blusse opp igjen på grunn av vinden, men vi har ganske god kontroll no, seier Olsen.

150 brannmannskap, heimevernet og frivillige deltar i sløkkinga, i tillegg til dei seks helikoptera.

– Det gjer at vi er betre førebudd i dag enn vi var i går, seier rådmannen.

Det har så langt brunne rundt 7.500 mål.

23 helikopter tilgjengeleg

– Det er ein krevjande brann, og det verste er vinden, seier brann- og redningssjef Nils-Erik Haagenrud i Rogaland brann og redning IKS til NRK.

Han seier dei byrjar å få oversikt over brannen, men fryktar vinden.

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) hadde onsdag morgon eit internt koordineringsmøte for å kunne aktivere ytterlegare helikopterstøtte til brannområda. I tillegg til Sokndal herjar ein storbrann i Lyngdal i Vest-Agder.

Direktør Cecilie Daae i DSB kallar situasjonen alvorleg begge stader.

– Inntil 23 helikopter kan aktiverast ved behov, seier Daae til NRK i 9-tida onsdag.

Evaluerer situasjonen

148 bueiningar er evakuerte, opplyste operasjonsleiar Toralv Skårland i Sørvest politidistrikt klokka 8.40 onsdag. Han kalla då situasjonen kritisk.

Onsdag er det venta vind frå aust mellom ni og elleve meter per sekund.

– Heile natta har vorte brukt til å blautlegge område slik at brannen skal spreie seg minst mogleg, seier Skårland.

Skule stengt

Klokka 12.00 skal nødetatane møte kommunen og gjere ei ny evaluering av situasjonen. Det vil då bli tatt ei avgjerd på om evakueringa av innbyggarar i Sokndal vil halde fram.

Barne- og ungdomsskulen Sokndal skule held stengd onsdag. Årsaka er røyken som ligg over Sokndal sentrum. Skulen har i overkant av 450 elevar.

Brannen har spreidd seg til Jøssingfjorden, der mellom anna eit naust har brunne ned. Politiet fryktar at brannen kan spreie seg til Knubedal og vidare retning Sogndalstrand. Her blir det frykta at flammane skal nå den freda kulturbusetnaden i området.

Brannvesenet vurderer evakuering av heile bygda i Sogndalstrand, ifølgje Stavanger Aftenblad.

220 sjekka inn

Fem hjelpekors i Røde Kors frå Sandnes til Egersund har hjelpt til i det omfattande evakueringsarbeidet. I tillegg hjelper Norsk Folkehjelp til med personell. Lokale bønder har òg bidratt med eigne vassvogner.

– Rundt 220 evakuerte personar sjekka seg inn i Sokndalshallen, men rundt 117 av dei sjekka seg ut igjen etter å ha fått overnatting hos venner eller familie, seier Olsen.

