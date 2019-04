44 personar fjerna frå lokalvallista til Alliansen etter klager

innenriks

Nettavisen har bedt om innsyn i mottatte fritaksfråsegner til kommunestyrevalet i Oslo. Totalt har 59 personar fått fritak, og 44 av fritaka gjeld Alliansen.

Tidlegare har det vorte kjent at fleire Frp-toppar og kjendisar uvitande hadde vorte ført opp på partiet Alliansen sine lister til kommune- og fylkestingsvalet i haust.

Ein av dei som ufrivillig vart sett opp på vallistene, er sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen. Stavrum seier til eiga avis at han er glad for at han no er fjerna frå lista.

– Eg synest det er eit bevis på kor fornuftig det var å endre vallova, slik at folk ikkje kan bli sett opp mot sin vilje. Spesielt viktig for journalistar som må vere uavhengige. Berre det å bli sett opp på lista er negativt.

