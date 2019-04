Atomreaktoren på Kjeller blir stengt, opplyser Institutt for energiteknikk (IFE)

innenriks

Det vedtok styret i Institutt for energiteknikk (IFE) torsdag.

Reaktoren har vore i drift sidan 1967 og blir brukt av forskarar nasjonalt og internasjonalt innan fysikk, materialar, kreftmedisin og fornybar energi, og dessutan atomnedrustning.

Reaktoren har vore stansa sidan desember i fjor grunna planlagt vedlikehald og kontroll. Reaktoren blir stengt ut frå ei heilskapsvurdering av tekniske og økonomiske forhold, heiter det i ei pressemelding frå IFE.

– IFE satsar vidare på forsking og utvikling innan energi, digitalisering, nukleærteknologi og radiofarmasi. Stenginga har avgrensa påverknad for forskinga til IFE.

I januar vart det funne korrosjon på komponentar som er viktige for tryggleiken ved reaktoren. IFE og eksterne ekspertar har analysert funna og omfanget av reparasjonen. Konklusjonen er at reparasjonen vil føre til langvarig stans av reaktoren og medfører betydelege kostnader som er høgare enn IFE kan bere. Det er ikkje brensel eller tungtvatn i reaktoren, og den utgjer ikkje nokon fare for helse, miljø eller sikkerheit.

– Styret vedtar på bakgrunn av ei samla vurdering at reaktoren ikkje blir igjen starta opp og at IFE startar arbeidet med å førebu nedbygging av reaktoren. IFE kan ikkje rekne med støtte frå staten til å dekke reparasjon, og IFE kan som sjølveigd stifting ikkje ta på seg så stor finansiell risiko, seier styreleiar Olav Fjell.

– Reaktoren på Kjeller har i over 50 år bidratt til ypparleg forsking ved IFE, nasjonalt og internasjonalt. Han har bidratt til verdiskaping i form av forsking og utvikling av nye bedrifter, og utvikling av kreftmedisinar, seier Nils Morten Huseby, administrerande direktør ved IFE.