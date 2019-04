Færre vil bli lærarar og sjukepleiarar

innenriks

Nesten 300 færre enn i fjor vil bli lærar i grunnskulen eller ta lektorutdanning, og på sjukepleiarstudiet er nedgangen i søkarar på 18 prosent.

133 færre har grunnskulelærar (1.-10. trinn) som førsteval i år, medan det er 153 færre søkarar som har lektorutdanninga på førsteplass i år.

Venstres Iselin Nybø skulle gjerne sett at fleire ville bli lærer for dei yngste elevane i skulen.

– Det er på 1.- 7. trinn i barneskulen der behovet for lærarar er størst dei neste åra, seier forskings- og høgare utdanningsministeren.

14.122 har i år sett ei av lærarutdanningane som førsteval i søknaden sin til høgare utdanning. Det er 135 fleire enn i fjor, men auken er det berre barnehagelærarutdanninga som står for med nær 300 fleire søkjarar.

Nedgang i sjukepleiarstudiet

Etter åtte år med oppgang er det i 2019 færre som søker seg til sjukepleiarstudiet. Nedgangen er på over 18 prosent.

Nybø meiner nedgangen kjem av innføringa av karakterkrav i matematikk og norsk for å komme inn på studiet.

– Tidlegare har vi gjort det same på lærarutdanningane, og erfaringane er at søkartala får ein dupp når krava til karakterar blir skjerpa, men at dei ganske raskt aukar igjen, seier Nybø.

Fleire kvinner søker

Talet på kvinner som søker høgare utdanning, held fram å auke og er i år på 59,2 prosent mot 58,7 prosent i fjor.

Fleire kvinner søker seg dessutan til studiar som tradisjonelt har vore mannsdominerte. Det er mellom anna ein prosentvis auke på 15 prosent av kvinner som har informasjonsteknologi som førsteval. Kvinnelege søkarar har dermed auka frå 24 prosent til 26 prosent.

Regjeringa vurderer no å innføre tiltak for å sikre fleire menn i kvinnedominerte yrke, slik teknologibransjen har gjort mellom anna med statleg pengestøtte.

Nybø nemner helse- og omsorgsfag som eit område der det er behov for å rekruttere fleire menn.

Fleire søkarar til IT, færre til språk

Totalt har 138.732 personar søkt høgare utdanning i år, ein nedgang på 2,3 prosent samanlikna med i fjor.

Utdanningsområda med den største prosentvise nedgangen er språk (ned 10,1 prosent) og reiseliv (ned 10,4 prosent).

Land- og havbruk (opp 7,5 prosent) og informasjonsteknologi (opp 6,3 prosent) har den største prosentvisa auken av søkarar.

(©NPK)