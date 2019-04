Giske: Står ved at eg har gjort feil, har ting å lære

innenriks

Giske og sambuaren Haddy Njie stilte torsdag kveld opp i TV 2-programmet «Vårt lille land», der dei fortel om opplevingane sine rundt metoo-varsla.

– På ein måte er eg jo sint og fortvila over ein del ting som eg meiner er urettferdig, og har vore feil. På den andre sida, så kan det fort skugge over for at eg står ved unnskyldninga mi, seier Giske til TV 2 i eit førehandspublisert utdrag frå dokumentaren.

– Eg står ved at eg har gjort feil, eg står ved at eg har ting å lære av metoo, bevisstgjering rundt roller og ansvar og skilnad i maktforhold, seier han.

Konfrontert med om han forstår at det kan vere vanskeleg å avvise sjekking og tilnærmingar når skilnaden i alder og makt er stor, svarer Giske:

– Eg skjønner eigentleg ikkje korleis eg ikkje har sett det. At sjølvsagt tar du med deg (makt)-rolla heile tida. Det meiner eg har vore veldig umoden, eigentleg. Naivt og feil. Og når det har ført til at folk har vorte såra, så er det veldig leitt, seier Giske.

– Vil ha debatt

Tidlegare torsdag sa Ap-politikaren at han vil ha debatt om god organisasjonskultur og rolla til media.

– I 16 månader har eg ikkje uttalt meg fordi debattklimaet ikkje har opna for det. Eg veit framleis ikkje om rommet er der, men sa likevel ja til førespurnaden frå «Vårt lille land» utan vilkår, skriv Giske på Facebook.

Han håpar det blir rom for debatt om korleis ein skaper god kultur i organisasjonar og i samfunnet, samtidig som grunnleggande prinsipp i eit rettssamfunn blir tatt vare på, skriv han.

– Eg håper òg på ein debatt om rolla til media og presseetiske prinsipp. Den varsla gjennomgangen til pressa av bruken av anonyme kjelder er ein viktig start.

«Invadert og omringa»

Giske peiker på at han ønsker å dele erfaringar og synspunkt i ein slik debatt.

– Også Haddy har valt å dele tankane sine og refleksjonar i programmet. Vi har stått saman i denne stormen, ho har sett alt på nært hald, seier Ap-politikaren.

Njie forklarer at ho 21. desember 2017, då saka for alvor sprakk i media, måtte kople ut ringjeklokka i leilegheita til paret.

– Vi var fullstendig invadert og omringa, seier ho i dokumentaren.

Njie skildrar korleis Giske, dei neste dagane, braut saman og dei neste vekene ikkje forlét leilegheita, fordi han ikkje orka å sjå folk i auga.

– Det svimla for han. Han vart kaldsvett, det kjendest som hjartet flimra. Han klarte ikkje å stå på beina.

Trekte seg

Giske trekte seg i fjor vinter som nestleiar i Ap som følgje av fleire varsel mot han. Varsla var knytte til seksuell trakassering og upassande åtferd.

Partiet konkluderte med at Giske har brote dei interne retningslinjene til partiet. Giske beklaga åtferda si, men peikte på samtidig at det var kommen «grunnløse og falske varsler». Han har avvist skuldingane om seksuell trakassering.

Giske mista plassen i sentralstyret i Ap og sa frå seg vervet som finanspolitisk talsperson. Han er vald inn på Stortinget som representant for Sør-Trøndelag.

I oktober i fjor kom Giske med eit skriftleg svar til partiet om varslarsakene. Han bad om at saka vart tatt opp att og behandla på nytt av partiet. Men Ap-leiinga skreiv i eit brev til Giske i februar at dei har konkludert med at saka ikkje blir behandla på nytt. Dermed blir konklusjonen frå januar i fjor ståande.

