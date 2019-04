Gravemaskinførar dømt til fengsel etter dødsulykke

innenriks

Dommen fall i Stavanger tingrett, skriv Stavanger Aftenblad.

Ulykka fann stad i Ryfasttunnelen i 2017 då ei gravemaskinskuffe losna og fall ned på ein tunnelarbeidar, som døydde. Tekniske undersøkingar viser at ulykka ikkje kom av teknisk svikt. Mannen erkjente ikkje straffskuld då saka kom opp for retten.

Sjølv om signalanlegget i førarhuset viste at skuffen var festa, konkluderte ein einstemmig rett med at føraren opptredde aktlaust. Han seier han følgde instruksen om å sjekke at skuffa sat fast. Men retten kom fram til at skuffa ville losna dersom 35-åringen faktisk gjorde desse testane.

Retten meiner 35-åringen ikkje handla grovt aktlaust, og han er derfor ikkje dømt til å betale erstatning til dei etterlatne. Han er derimot frådømd retten til å føre motorvogn i fem år.

