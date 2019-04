Heilt ope om foreldrepermisjon i KrF

innenriks

I helga skal spørsmålet avgjerast på landsmøtet til KrF i Stavanger, og påtroppande partileiar Kjell Ingolf Ropstad har allereie peika ut debatten som éin av dei mest «opne» på landsmøtet.

– Kjenner eg KrF rett endar vi med eit godt kompromiss, som ikkje er så strengt som tredelinga. Heile KrF er samde om at den ikkje er bra, seier fylkesleiar Oddny Helen Turøy i Rogaland KrF.

Ho er ein av mange KrF-politikarar som har latt seg inspirere av Facebook-opprøret mot tredeling av foreldrepermisjonen, der mor og far får 15 veker kvar, medan resten av tida blir fordelt mellom dei.

Vil ha full valfridom

Saman med resten av Rogaland KrF har Turøy foreslått at heile foreldrepermisjonsperioden kan fordelast fritt mellom mor og far. «Det skulle i grunnen berre mangle», heiter det i forslaget.

– Det blir ei altfor stram ramme frå staten om korleis småbarnsforeldre skal innordne seg, seier Turøy.

Då pappakvoten vart auka frå 10 til 15 veker, vart bolken som kunne fordelast mellom foreldra, redusert tilsvarande.

– Eg er ganske fortørna over dette. Småbarnsmødrer føler seg pressa tilbake i jobb medan dei ammar. Mange må avbryte amminga og vel då ulønt permisjon. Det er ganske tydeleg at den tvungne tredelinga har slått uheldig ut. Eg meiner det er misforstått likestilling, seier påtroppande nestleiar i KrF nasjonalt og fylkesleiar i Nordland KrF, Ingelin Noresjø.

Mellomløysing

Også Nordland KrF har foreslått endringar i foreldrepermisjonen, men dei går ikkje like langt som Rogaland og ber om full valfridom. I staden vil fylkeslaget har ei ny permisjonsordning, der ein utvidar fellesdelen med ytterlegare 4 veker, slik at det totalt blir 53 veker foreldrepermisjon.

– Med denne familiepolitikken vil mor behalde to veker før fødsel, mor og far vil få 14 veker kvar og så blir fellesdelen på 23 veker til fri fordeling, heiter det i forslaget.

Stortingsgruppa har fremma eit likt forslag, der ein vernar om ein del av pappapermisjonsordninga. Noresjø meiner det er riktig at faren får ein eigen periode.

– Personleg synest eg det er viktig at far har ein kvote. Men den skal ikkje gå så mykje ut over mor at ho må avbryte amminga, seier ho.

– Spennande debatt

Høgre vedtok tidlegare i år i prinsipprogrammet sitt at dei på sikt vil ha full valfridom for foreldra når det gjeld foreldrepermisjon.

Fungerande leiar Olaug Bollestad peika tidlegare i veka på at ho har registrert eit veksande opprør mot pappakvoten ute i det norske folket.

– KrF har vore for pappaperm, men å la staten styre heile permisjonen har vi vore imot. Eg trur det kjem til å bli ein spanande debatt på landsmøtet, sa ho.

