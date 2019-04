Mann varetektsfengsla for drapsforsøk i Odda

innenriks

Den fornærma mannen og sikta kjente kvarandre før den alvorlege valdshendinga skjedde i Odda, opplyser Vest politidistrikt.

– Den fornærma mannen er påført alvorleg skade av ein farleg reiskap og er innlagt på sjukehus for behandling av skadane. Sikta har forklart seg til politiet og har knytt seg til valdshandlinga gjennom forklaringa si, melder politiet.

Den sikta vart framstilt for varetektsfengsling i Hardanger tingrett torsdag. Politiet fekk medhald i kravet om varetekt i fire veker med brev- og besøksforbod – dei to første vekene i full isolasjon.

– Politiet jobbar no med sikring og gjennomgang av kriminaltekniske og elektroniske spor, og dessutan avhøyr av personar rundt dei involverte. Dette for å avklare hendingsgangen og bakgrunnen for hendinga, skriv politiet.

