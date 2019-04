Matprodusentar får trusselbrev – truar med å forgifte matvarer i butikken

innenriks

Så langt er det ikkje komme truslar til norske produsentar, men dei er førebudde, skriv Nationen.

Saka starta i Italia, der fleire kjente matvareprodusentar fekk brev frå Belgia. Nyleg fekk òg danske matprodusentar liknande brev, melder dansk TV 2. I breva får selskapa beskjed om å overføre 300.000 euro i bitcoin til ein konto. Dersom dette ikkje blir gjort skal produkt frå dette selskapet bli forgifta i butikkane.

Dansk politi seier dei tar truslane på alvor.

– Vi undersøkjer intensivt for å avdekkje gjerningsmennene, seier politiinspektør i Rigspolitiet Uffe Stormly til den danske TV-kanalen.

Så langt skal ingen norske selskap ha fått liknande brev. Verken politiet, Mattilsynet eller NHO Mat og Drikke har informasjon om at noko slikt har skjedd. Samtidig er norske bedrifter klar over situasjonen, og er førebudde dersom også dei skulle få eit brev.

– Generelt kan vi seie at vi har strenge rutinar, gode sporingssystem og at vi er oppmerksame på internasjonal matkriminalitet. Dette er per no ei politisak i dei landa det gjeld, skriv Eskil Pedersen, assisterande kommunikasjonsdirektør i Nortura til Nationen.

