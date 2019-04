Nesten ei av fire KrF-utmeldingar kjem av død, sjukdom og alderdom

innenriks

I fjor mista KrF 2.147 medlemmer og ved nyttår hadde partiet 23.802 medlemmer. 2.893 melde seg inn, medan 6.883 forsvann ut av medlemslistene, halvparten som følgje av ei opprydding og nye rutinar. I 2018 vart 715 stroke på grunn av dødsfall, alder og sjukdom, 1.861 av politiske årsaker og 946 medlemmer oppgav ingen årsaker, skriv VG.

Til saman har partiet mista 1.316 medlemmer til dødsfall, alder og sjukdom dei siste to åra. Det er i under éin av fire av alle utmeldingane, om ein trekker frå dei medlemmene som har vorte automatisk stroke frå medlemslistene det siste året på grunn av nytt regelverk for personvern.

– Reint generelt kan eg seie at vi har observert at KrF er sterkare hos dei eldre enn hos dei yngre, og det har dei vore lenge, seier Thore Gard Olaussen, dagleg leiar i Respons Analyse, som har utført dei siste VG-målingane.

Leiarkandidat Kjell Ingolf Ropstad i KrF meiner ungdommen blir viktig for partiet i tida som kjem.

– Av 4.000 listekandidatar som stiller opp, så er 500 KrFU-arar og under 33 år. Eg trur at det å byggje på KrFU-arane blir ein av dei viktigaste jobbane framover, seier Ropstad til VG.

