Trond Giske vil ha debatt om organisasjonskultur

innenriks

Giske og sambuar Haddy Njie er torsdag kveld med i TV 2-programmet «Vårt lille land», der dei for første gong offentleg skal fortelje om opplevingane sine rundt metoo-varslingane.

– I TV 2 torsdag kveld snakkar eg for første gong offentleg om prosessen bak at eg trekte meg som nestleiar i Ap. I 16 månader har eg ikkje uttalt meg fordi debattklimaet ikkje har opna for det. Eg veit framleis ikkje om rommet er der, men sa likevel ja til førespurnaden frå «Vårt lille land» utan vilkår, skriv Giske på Facebook i samband med TV 2-intervjuet.

Han håper det blir rom for debatt om korleis ein skaper god kultur i organisasjonar og i samfunnet, samtidig som grunnleggande prinsipp i eit rettssamfunn blir tatt vare på, skriv han.

– Eg håper òg på ein debatt om rolla til media og presseetiske prinsipp. Den varsla gjennomgangen til pressa av bruken av anonyme kjelder er ein viktig start.

Giske peiker på at han ikkje vil «snakke ut om den tøffe tida» i TV-programmet, men ønsker å dele erfaringar og synspunkt i ein slik debatt.

– Også Haddy har valt å dele tankar og refleksjonar i programmet. Vi har stått saman i denne stormen, ho har sett alt på nært hald, avsluttar Giske.

