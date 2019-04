Aksjonistar planta epletre framfor Stortinget

innenriks

Med eit talrikt pressekorps som tilskdarar planta ti aksjonistar frå den norske avdelinga av Extinction Rebellion fredag formiddag eit epletre framfor nasjonalforsamlinga. I tråd med bodskapen til gruppa om at dei skal komme med uvarsla aksjonar, visste heller ingen på Stortinget om hendinga på utsida. Demonstrantane fekk uhindra sett plantene i jorda på plenen på Eidsvolls plass.

– Dette handlar om karbonlagring og matproduksjon. Jordbruket kan vere ein del av løysinga til å få klimautsleppa til netto null. I staden for at jordbruket står for 8 prosent av klimautsleppa i Noreg, så kan dei vere med på å ta CO2 ut av atmosfæren, seier talsmann Dag Kolstø til NTB.

Extinction Rebellion starta i Storbritannia i fjor. Med ei rekke til dels spektakulære aksjonar fleire stader, der demonstrantar har nytta ulike former for sivil ulydnad, har rørsla vorte spreidd til fleire andre land.

Elleve år

Kolstø viser til FNs klimarapport frå i fjor og seier menneska no har elleve år på å snu den negative utviklinga for klimaet på jordkloden og halvere utsleppa før ein treffer eit tippepunkt.

– Då er vi verkeleg ille ute, og då nærmar vi oss punktet som er ein temperaturauke på 1,5 grader, seier Kolstø.

I sju dagar demonstrerte Extinction Rebellion i Storbritannia tidlegare i april. Aksjonistar limte seg mellom anna fast til børsen og lamma delar av London ved å blokkere vegar og bruer. Organisasjonen vart grunnlagt i fjor av britiske akademikarar og har vorte ei av dei raskast veksande miljørørslene i verda.

Aktivistane vil at regjeringa erklærer klimatisk og økologisk krisetilstand, kuttar klimagassutsleppa heilt innan 2025, stansar tap av naturmangfald og overlèt styret til «borgarforsamlingar for klimatisk og økologisk rettferd».

Vil bli fjerna

På Stortinget hadde ein fått med seg treplantinga fredag formiddag, får NTB opplyst ved Stortingsadministrasjonen.

– Vi har sjekka saka og kan opplyse at det vil bli fjerna med tanke på likebehandling for alle som ønsker å aksjonere framfor Stortinget, seier kommunikasjonsrådgivar Ida Andersen til NTB.

– Det er dessutan forbod mot å plante frukttre i Oslo sentrum med tanke på skadedyr. Vi vil no komme i kontakt med dei som har planta treet og høyre om dei vil fjerne det sjølve, seier Andersen vidare.

(©NPK)