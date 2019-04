Endrar reglane for folkefinansiering

innenriks

Folkefinansiering, på engelsk kjent som crowdfunding, er når enkeltpersonar går saman om å støtte eit prosjekt, anten ved hjelp av pengar eller andre ressursar. Saman med donasjon, påskjøning og aksjar er lån ei vanleg form for folkefinansiering.

Vilkåra departementet stiller for å to bort slike lån frå konsesjonsplikta, er at plattformene må drivast av eit låneformidlingsføretak eller eit finansføretak, og at det samla utlånet til långivar ikkje kan overstige 1 million kroner per år.

– Folkefinansiering er framleis ei ganske ny ordning som regjeringa ønsker velkommen og vil legge til rette for. Det har vist seg at det er behov for å gjere tydeleg reglane noko. Det gjer vi no gjennom denne forskriftsendringa, seier finansminister Siv Jensen (Frp).

Lån er etter finansføretakslova konsesjonspliktig for långivar, med mindre lån berre skjer i einskildståande tilfelle.

Lånebasert folkefinansiering blir kjenneteikna ved at lån blir formidla frå långivar til låntakar ved hjelp av ei elektronisk plattform.

