Per-Willy Amundsen boikottar ikkje lenger iTromsø

Sidan januar 2018 har Amundsen nekta å snakke med journalistar frå iTromsø. Årsaka var omtalen av ein tidlegare nestleiar i Framstegspartiets ungdom og varsel om seksuell trakassering som var retta mot nestleiaren.

– Etter at dei hadde eit sterkt presseetisk overtramp mot ein tillitsvald i heimfylket mitt, valde eg å ikkje møta dei journalistane. Eg sa dei anten måtte beklage, eller så ventar eg til dei er felte i PFU. Dei ville ikkje beklage, men dei vart felte i PFU, seier Amundsen til fagbladet Journalisten.

I midten av desember vart iTromsø, saman med to andre aviser, felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for delar av dekninga av nestleiaren.

– Etter desember 2018 har eg ikkje hatt noko uoppgjort med iTromsø, seier Amundsen, som var justisminister frå 20. desember 2016 til 17. januar 2018.

Politisk redaktør Martin Lægland i iTromsø seier til Journalisten at det var nytt for han at boikotten er avslutta.

– Det er hyggeleg å få vite dette, sjølv om det er gjennom dykk. Vi fekk jo ikkje beskjed då boikotten var i gang heller, han slutta berre å ta telefonen og å svare på e-postar. Vi har heller ikkje fått beskjed om at boikotten er over. Men fint å få opplysninga no, via ein mellommann, seier Lægland.

