Politidirektoratet: Operativt politi i heile landet skal vere væpna under 17. mai-feiringa

Politifolk på bakken skal vere klare til å reagere umiddelbart viss det skulle komme eit terrorangrep mot større arrangement og folkesamlingar under feiringa av nasjonaldagen, understrekar politidirektør Benedicte Bjørnland overfor NTB. Sikkerheits- og beredskapstiltaket som i fjor vart gjennomført i Oslo, skal no gjelde for heile landet.

Avgjerda inneber at politifolk i tilknyting til større arrangement denne gongen vil vere væpna. Væpningstilgangen er avgrensa til såkalla innsatspersonell som er sertifisert til å bere våpen under større arrangement, og det vil vere opp til politimeistrane å vurdere kva for arrangement dette gjeld.

Politidirektoratet baserer seg på den generelle trusselvurderinga frå Politiets tryggingsteneste som ikkje har nokon konkrete opplysningar knytt til 17. mai.

– Handlingsmønster i gjennomførte terrorangrep ute i Europa har vore retta mot større folkesamlingar. Derfor har vi vedtatt at den praksisen som var i Oslo i fjor, skal vi i år ha i heile landet. Det betyr at operativt personell knytt til større arrangement skal vere væpna 17. mai, seier Bjørnland til NTB.

Ingen konkrete truslar

Ho understrekar at politiet ikkje har fått nokon konkrete opplysningar frå PST om at det er truslar knytt til 17. mai-feiringa. PST har ikkje avgrensa trusselvurderinga si geografisk. Ho gjeld heile landet, poengterer politidirektøren.

– Det har vi i bakhovudet når vi i år lagar planar for sikkerheit og beredskap på 17. mai. Vi trur feiringa skal føregå trygt og godt, men vi kjem til å ta høgde for at politiet skal kunne agere umiddelbart viss det skulle skje noko, seier ho.

Utvida politivæpning kjem i tillegg til ei rekke andre sikkerheits- og beredskapstiltak – opne og hemmelege – på nasjonaldagen. Spesielt har det store barnetoget opp Karl Johan og forbi slottsbalkongen i Oslo fått ekstra merksemd frå politiet dei siste åra. I fjor var sidegater til paradegata sperra av med bussar og politibilar, og sjølve toget vart passa på av væpna politi.

Vil verne barna

Trondheim og Stavanger gjekk i fjor for framskoten lagring, noko som betyr at politiet hadde våpen tilgjengeleg i politibilane. I Bergen var det ikkje generell væpning 17. mai, men politiet hadde punktvæpna patruljar på særleg risikofylte stader.

I år kjem alle dei store byane til å ha væpna politi. Også i mindre byar og på mindre stader må politimeistrane vurdere om tog og arrangement i dekningsområdet deira er av ein slik storleik og art at det fell inn under Politidirektoratets definisjon av «større arrangement og folkesamlingar». Direktoratet har ikkje sett ein spesifikk storleik eller talfesta talet på deltakarar, men vil gi kvar enkelt politimeister moglegheita til å utøve skjønn.

– Eg trur publikum er alminneleg opplyste og registrerer det som har skjedd av hendingar ute i verda og i nabolanda våre. Eg trur òg dei skjønner at ønska og motivet våre for dette er å sørgje for ei god avvikling av nasjonaldagen med barna våre i spissen, og at dette ikkje er ein del av den generelle væpningsdebatten, seier politidirektøren.

