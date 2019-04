SAS-streiken fører til utselde avgangar hos Norwegian

innenriks

Norwegian flyr som vanleg, men set ikkje inn ekstra fly. Svært mange flygingar er utselde både i Noreg og til utlandet.

– Vi har veldig mange fulle fly. Det er klart at streiken påverkar salet hos oss, seier senior kommunikasjonsrådgivar Astrid Mannion-Gibson i Norwegian til Aftenposten.

Vy melder om stor pågang og fulle ettermiddagstog, spesielt på regiontoga.

– Vi følgjer med kontinuerleg utover dagen. Det er førebels ikkje sett opp ekstra tog eller ekstra vogner fordi dette kom på nokså kort varsel, seier strategisk kommunikasjonsrådgivar Nina Schage i Vy.

Auka kapasitet

Rundt 1.500 SAS-pilotar i Noreg, Sverige og Danmark er i streik etter brotet i meklinga mellom NHO luftfart og pilotforeiningane tidleg fredag morgon.

Om lag 500 av desse pilotane er norske, og over 670 flyavgangar er fredag innstilte som følgje av streiken. SAS vurderer kontinuerleg om fleire flygingar skal innstillast.

Nor-Way Bussekspress har auka kapasiteten mellom anna til og frå Stavanger som følgje av streiken.

– Vi gjorde ein analyse før vi gjekk heim i går kveld. Då merka vi ein viss auke og vi har derfor ekstra beredskap på strekningar vi veit det kan sprekke på, seier Merethe Olsen, administrerande direktør i Nor-Way Bussekspress til Stavanger Aftenblad.

Dei hadde fredag formiddag framleis ledig kapasitet, og det står ekstrabussar klare dersom behovet melder seg.

Widerøe går

Widerøes fly går som normalt, og informasjonssjef Catharina Solli tilrår Torp som eit alternativ til Oslo lufthamn for flygingar til eller frå Stavanger, Bergen eller Trondheim.

– Mange er framleis av den oppfatninga at Widerøe er delvis eigd av SAS og at alle Widerøes reiser kan bestillast via sas.no. Diverre er det mange av våre flygingar som ikkje kjem opp som reisealternativ når ein søker via SAS og derfor rår vi reisande til å bestille billettane sine i andre kanalar, seier Solli.

