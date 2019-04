Streikeramma SAS-passasjerar kan ha krav på erstatning

innenriks

Opptil 80.000 passasjerar vil bli ramma av streiken i flyselskapet, og 673 avgangar blir innstilte berre på fredag, opplyser SAS. I Skandinavia samla kan streiken komme til å ramme så mange som 250.000 passasjerar, ifølgje tal frå Airhelp.

Selskapet tilbyr passasjerar hjelp til på søke kompensasjon ved flyforseinkingar og tar seg betalt viss det blir utbetalt kompensasjon.

– Viss ein passasjer blir ramma, tilrår vi å be om ombooking. Dersom ombookinga resulterer i at ein blir forseinka i meir enn tre timar til sluttdestinasjonen, vil ein kunne søke om erstatning frå selskapet, seier landssjef for Airhelp i Noreg, Andreas Hermansson.

Ein streik gjennomført av selskapet sine eigne pilotar, går ikkje under nemninga «ekstraordinære hendelser» og blir derfor flyselskapet sitt ansvar i samsvar med EUs passasjerrettslover EC-26. Dermed blir SAS ansvarleg i dei tilfella der flygingar blir kansellerte eller blir meir enn tre timar forseinka på grunn av streiken, ifølgje Hermansson.

Jobbar på spreng

SAS jobbar på spreng med å skaffe streikeramma passasjerar alternativ transport, forsikrar kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen. I tillegg til ombookingar til andre flyselskap eller refusjon av billett tilbyr SAS alle som er ramma og er på flyplassen, mat, drikke og eventuelt hotell.

– Når det gjeld rett til erstatning, så er dette eit ekstraordinært omstende som ikkje gir passasjerane erstatning utover dette. Det er ikkje overraskande at Airhelp no er på banen for å prøve å tene pengar på denne situasjonen gjennom å skape forventningar hos ramma passasjerar, seier Johansen til NTB.

Ifølgje Forbrukarrådet kan du ha rett til standardkompensasjon viss du blir ramma av flystreik, men det er ikkje nokon automatikk i dette. Det avgjerande er i kva grad ein streik er å rekne som ein såkalla «ekstraordinær hendelse» som er utanfor flyselskapet sin kontroll.

– Det dreier seg om kompliserte vurderingar. Derfor nøyer vi oss i denne omgangen med å seie at du kan ha krav på standardkompensasjon, seier Haust til NTB.

Råd frå rådet

I det streiken i SAS braut ut fredag morgon, gjekk Forbrukarrådet ut med ei tilråding om å ta kontakt med flyselskapet for informasjon og å møte opp på flyplassen.

* Blir flyet innstilt, har du rett til å velje mellom å få pengane tilbake for billetten, ombooking, eller å reise på eit anna tidspunkt.

* Blir flyet ditt blir forseinka i meir enn fem timar, har du òg rett til å velje mellom å få pengane tilbake for billetten, ombooking, eller å reise på eit anna tidspunkt.

* Du har rett til å bli tatt hand om, som mat og hotell, medan du ventar på at flyet skal komme i lufta eller ved ombooking.

Storleiken på standardkompensasjonen varierer mellom anna med lengda på flyreisa som er booka. Viss reisa er inntil 1.500 kilometer er summen 250 euro, rundt 2.400 kroner etter dagens kurs. Ved flydistanse over 3.500 kilometer er utbetalinga på 600 euro, 5.800 kroner. Flyselskapet må ha operativ tilknyting til EU/EØS for at reglane skal gjelde.

(©NPK)