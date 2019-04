Titusenvis blir ramma av pilotstreik i SAS

innenriks

Rundt fem timar på overtid kom meldinga om brotet mellom partane. Mellom 50.000 og 60.000 passasjerar vil bli direkte ramma, anslo SAS-kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen før meklingsbrotet. Det har ikkje lykkast å få SAS' kommentarar så langt fredag morgon.

– Streiken skaper på kort sikt store problem for dei reisande, og han gir store ringverknader i samfunnet. Men krava frå pilotane har vore umoglege for SAS å innfri, seier administrerande direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart i ei pressemelding.

SAS innstiller 205 avgangar

Fredag er minst 205 SAS-avgangar innstilte. Ved 2-tida natt til fredag vart òg dei svenske SAS-pilotane tatt ut i streik etter brot i meklinga. Også i Danmark er det streik blant SAS-pilotane. Totalt blir dermed 1.500 SAS-pilotar tatt ut i streik.

Passasjerar som skulle ha reist med SAS, må rette seg etter informasjon frå selskapet. Andre reisande og den andre flyplassdrifta blir ikkje påverka av konflikten, understrekar Avinor, som driftar 44 flyplassar i Noreg.

– Vi har beredskap for å ta vare på reisande som eventuelt blir ståande i kø og slikt gjennom helga, seier kommunikasjonssjef Gurli Ulverud i Avinor til NTB.

– Reell trussel

NHO Luftfart og pilotane, som er samla under paraplyen SAS Pilot Group, mekla fleire timar på overtid hos Riksmeklaren i Oslo.

Kravet frå pilotane er ein lønnsauke på 13 prosent. NHO Luftfart seier pilotane via meklinga vart tilbodne lønnsauke i tråd med kva ein elles har vorte samde om i norsk arbeidsliv, men at pilotane krev auke på eit høgare nivå.

– Krava frå pilotforeiningane er kostnadsberekna og inneber ein reell trussel mot lønnsemd og jobbsikkerheit i Noreg, meiner NHO Luftfart.

Beklageleg

Leiar Christian Laulund i Norske SAS Flygeres foreining (NSF) seier han er lei seg for at meklinga ikkje førte fram, og for at passasjerane blir ramma. At NHO Luftfart meiner lønnskrava til pilotane truar konkurransemoglegheitene for SAS, seier han «ikke henger sammen med virkeligheten».

– Vi kom inn i desse meklingane med eit krav om å få tilnærma lik avtale som konkurrentane våre i Norwegian, Ryanair eller EasyJet. Dette handlar om korleis ein pilot kan planlegge livet sitt og sikre føreseielege vilkår, slik at ein kan ha eit privatliv som fungerer saman med jobben, seier Laulund til NTB.

Han håpar meklinga kan takast opp att så snart som mogleg, slik at trafikken kan halde fram som normalt.