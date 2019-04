Bøndene klare med kravet sitt

innenriks

Kravet før det 69. jordbruksoppgjeret blir presentert på ein pressekonferanse med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag klokka 12.

Dei to organisasjonane utveksla kravdokument seg imellom torsdag og har brukt helga på å samkøyre seg.

Staten, ved Landbruks- og matdepartementet, kjem med tilbodet sitt 7. mai, og siste frist for å avslutte forhandlingane er 16. mai. Viss partane ikkje blir samde, hamnar oppgjeret i Stortinget.

KrF-statsråd

Målet med jordbruksoppgjeret er å inngå ein jordbruksavtale for det kommande året. Avtalen skal sørgje for at måla Stortinget heile tida har fastsett for norsk matproduksjon, blir oppfylt.

I oppgjeret forhandlar partane om prisavgjerder og målprisar (grunnprisar for korn), nivå og fordeling av budsjettstøtta på ulike ordningar og marknadsordningar og marknadsregulerande avgjerder.

Nytt sidan i fjor er det at departementet blir styrt av ein KrF-statsråd, nemleg Olaug Bollestad. Det har skapt forventningar blant bøndene sidan KrF fleire gonger dei siste åra har gått saman med den raudgrøne opposisjonen i landbrukspolitikken. Men i januar gjekk KrF som kjent inn i regjeringa, som no har fleirtal.

Småbrukarlaget minner om at ein ikkje har hatt ein KrF-statsråd i rolla sidan Kåre Gjønnes styrte Landbruksdepartementet i åra 1997–2000.

Inntektssvikt

Tidlegare i april la Budsjettnemnda for jordbruket fram ferske tal over inntektsutviklinga til bøndene. Tala viser at bøndene hadde ein inntektsvekst på 1 prosent frå 2017 til 2018, tilsvarande 3.400 kroner per årsverk.

Det er langt lågare enn det som var planen då oppgjeret i fjor var i hamn. Då var målet ein inntektsvekst på nærare 12.000 kroner. Og overslaget fór i år er endå dårlegare. Inntektene er venta å falle med 6,6 prosent, 23.500 kroner i snitt. Dette sjølv om Stortinget i 2017 avgjorde at inntektsgapet til andre yrke skal bli mindre.

Tørkesommaren som i fjor resulterte i milliardtap for norsk jordbruk, gjer at tala for 2018 er meir usikre enn tidlegare år, ifølgje nemnda.

Ein annan ting som ifølgje Nationen kan få konsekvensar for oppgjeret i år, er at produksjonen av jordbruksvarer ser ut til å bli mindre for andre året på rad. Førebelse tal viser at volumet av plante- og husdyrprodukt i sum gjekk ned 0,6 prosent i 2018. Prognosane for 2019 viser eit ytterlegare fall på 0,9 prosent.

Nedgang i produksjonsvolumet kan gjere det vanskelegare å skape inntektsvekst i oppgjeret.

(©NPK)