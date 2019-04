Bøndene krev 1,92 milliardar kroner i jordbruksoppgjeret

innenriks

I fjor kravde organisasjonane 1,8 milliardar kroner og fekk 1,1 milliardar.

Kravet vil gi ein inntektsvekst på 31.000 kroner per årsverk og ein reduksjon av inntektsgapet til andre grupper med 11.000 kroner.

– Kravet til jordbruket styrker moglegheita for å bruke jorda over heile landet. Det er ein føresetnad for ein framtidsretta og berekraftig matproduksjon, seier leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

– Det har vore ein sterk inntektsnedgang i jordbruket dei siste to åra. Det gjer at inntektsskilnaden mellom landbruket og andre grupper i samfunnet blir endå større, seier Bartnes.

Kravet frå Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag overfor staten, ved Landbruks- og matdepartementet, vart lagt fram måndag.

Av ramma på 1.920 millionar blir 890 millionar kroner karakterisert som kostnadsdekning. Auka målprisar utgjer 249 millionar kroner og budsjettoverføringar 1.360 millionar kroner. Jordbruksfrådraget utgjer til saman 262 millionar kroner.

Tørkesommar

Budsjettnemnda for jordbruket la nyleg fram ferske tal over inntektsutviklinga til bøndene. Tala viser at bøndene hadde ein inntektsvekst på 1 prosent frå 2017 til i fjor. Det er langt lågare enn det som var planen då oppgjeret i fjor var i hamn, og i år blir det venta at inntektene vil falla med 6,6 prosent, 23.500 kroner i snitt.

Tørkesommaren i fjor resulterte i milliardtap for norsk jordbruk.

– Den ekstreme tørkesommaren i fjor og flaum dei siste to åra har vist verdien av eit landbruk over heile landet. For å halde oppe det styrker vi verkemidla for å produsere meir korn der det er mogleg og styrker lønnsemda i gras- og husdyrproduksjon andre stader i landet, seier Bartnes.

– Dei små og mellomstore bruka står for ein stor del av matproduksjonen, bruker jorda over heile landet og skaper verdiar utover gardsbruket. I kravet sørgjer vi for at det er mogleg å satse og investere òg på desse gardane, seier han.

Frist 16. mai

Staten kjem med tilbodet sitt 7. mai, og siste frist for å avslutte forhandlingane er 16. mai. Viss partane ikkje blir samde, hamnar oppgjeret i Stortinget.

Målet med jordbruksoppgjeret er å inngå ein jordbruksavtale for det kommande året. Avtalen skal sørge for at måla Stortinget heile tida har fastsett for norsk matproduksjon, blir oppfylt.

I oppgjeret forhandlar partane om prisavgjerder og målprisar (grunnprisar for korn), nivå og fordeling av budsjettstøtta på ulike ordningar og marknadsordningar og marknadsregulerande avgjerder.

Nytt sidan i fjor er det at departementet blir styrt av ein KrF-statsråd, nemleg Olaug Bollestad. Det har skapt forventningar blant bøndene sidan KrF fleire gonger dei siste åra har gått saman med den raudgrøne opposisjonen i landbrukspolitikken. Men i januar gjekk KrF som kjent inn i regjeringa, som no har fleirtal.

